O dia em que se decide se o Carcavelinhos (e não só) é campeão

Já na altura foi uma surpresa gigante. A 30 de Junho de 1928, o Carcavelinhos Football Club, equipa lisboeta do bairro de Alcântara, venceu uma competição denominada como Campeonato de Portugal (CP), ao bater na final o Sporting Clube de Portugal por 3-1, no Campo da Palhavã, depois de ter eliminado o Beira-Mar, o Salgueiros e o Benfica. Até agora, o Carcavelinhos (que, em 1942, se fundiu com o União Lisboa para dar origem ao Atlético Clube de Portugal) era considerado como vencedor do CP e não como campeão de Portugal, mas, 96 anos depois, esse estatuto pode mudar. Nesta quarta-feira, irá a votação em assembleia geral (AG) extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que irá votar sobre o estatuto do Carcavelinhos e de todos os outros vencedores dessa competição chamada Campeonato de Portugal.