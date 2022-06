Woody Allen vai realizar “mais um ou dois filmes” antes de se reformar

Perdeu “a emoção” e “já não é divertido”. Foi assim que Woody Allen justificou a falta de motivação para dar continuidade, por muito mais tempo, à sua longa carreira de realizador, adiantando que fará no máximo “mais um ou dois filmes” antes de se reformar. “Antes eu fazia um filme e estava nos cinemas de todo o país [Estados Unidos]. Agora dura duas semanas no cinema, talvez quatro ou seis, e aí o público já o tem nas plataformas de streaming ou através de pay-per-view [pagar para ver determinados conteúdos codificados]”, criticou.

O anúncio foi feito numa entrevista na página de Instagram do actor Alec Baldwin, naquela que foi a primeira ligação de Woody Allen a esta rede social (com vários percalços e falhas de conexão) e que serviu para promover o seu novo livro, Zero Gravity, uma colecção de contos humorísticos.

Na recta final da conversa, o realizador americano de 86 anos disse ainda que vai dedicar-se mais afincadamente à escrita, mas sem intenções de se estrear no romance. “A diferença entre um conto e um romance longo é que um romance pode ser dez vezes mais longo, mas 100 mais difícil”, argumentou, tendo já escrito uma autobiografia, Apropos of Nothing, publicada em 2020.

Woody Allen vai viajar em breve para Paris, onde ficará vários meses a rodar um novo filme. Ainda sem título, será um drama cruzado com o humor negro, nos moldes de outros trabalhos, como Match Point (2005). Considerado um dos cineastas mais acarinhados do século XX, Woody Allen tem perdido, nos últimos anos, uma série de fãs e o apoio de parte da indústria cinematográfica norte-americana na sequência da acusação de assédio sexual feita pela sua filha adoptiva, Dylan Farrow, assunto que voltou a estar no centro das atenções com o movimento #MeToo.