R. Kelly condenado a 30 anos de prisão por abusos sexuais

O músico Robert Kelly, conhecido no meio artístico como R. Kelly, foi esta quarta-feira condenado a 30 anos de prisão por tirar partido da sua fama para sujeitar jovens admiradores a abusos sexuais sistemáticos.

O cantor, autor e compositor foi condenado em 2021 por extorsão e tráfico sexual, num julgamento que deu voz a vítimas que julgavam que as suas histórias eram ignoradas por serem mulheres negras.

A sentença desta quarta-feira encerra uma queda lenta para o autor do sucesso mundial I believe I can fly, actualmente com 55 anos, que continuou a ser idolatrado por legiões de fãs, mesmo após os rumores sobre os seus abusos de raparigas menores terem começado a circular durante a década de 1990.

O júri do tribunal federal de Brooklyn, em Nova Iorque, condenou Kelly após ouvir acusações de que terá usado a sua equipa de assessores e agentes para conhecer jovens raparigas e mantê-las em silêncio.

Terá usado, segundo a acusação, a sua “fama, dinheiro e popularidade” de forma predatória sobre “crianças e mulheres jovens para sua própria satisfação sexual”, acusaram os procuradores, por escrito, no início do mês.

Vários acusadores testemunharam que R. Kelly os submeteu caprichos perversos e sádicos quando eram menores de idade.

Kelly encontra-se preso sem direito a sair sob fiança desde 2019 e enfrenta, ainda, acusações de pornografia infantil e obstrução à justiça em Chicago, num julgamento com início previsto para 15 de Agosto.