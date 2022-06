Quarta, na TV: desfigurados, sequestrados e mais crimes do passado

CINEMA

Firewall

AXN, 16h57

Jack Stanfield (Harrison Ford) é um especialista em segurança informática conhecido por criar escudos contra os ataques de piratas informáticos que tentam quebrar os códigos dos bancos. Mas Jack não se lembrou de se proteger a si próprio. Bill Cox, depois de investigar a sua vida e a sua família durante um ano, faz reféns a mulher e os filhos. Para os libertar, Jack terá de furar o seu próprio sistema e transferir 100 milhões de dólares. Um filme de Richard Loncraine, com argumento de Joe Forte.

Capitão Phillips

AXN Movies, 22h10

Em Abril de 2009, no Índico, o cargueiro Maersk Alabama é atacado por piratas somali. O experiente capitão Richard Phillips (Tom Hanks) aceita ser feito refém em troca da liberdade da sua tripulação. Os cinco dias seguintes, sequestrado pelo jovem chefe somali Abde (Barkhad Abdi), serão de pura tensão. O exímio Paul Greengrass (Ultimato; Supremacia) realiza um thriller psicológico que adapta o livro A Captain’s Duty, em que o próprio capitão narra a sua experiência.

A Pele Onde Eu Vivo

Cinemundo, 22h30

Há 12 anos, Robert Ledgard (Antonio Banderas), um cirurgião plástico reconhecido pelas suas investigações em terapia celular, perdeu a mulher num terrível acidente de viação que o deixou desfigurado. Desde então vive em clausura na sua mansão, obcecado com a sua nova descoberta: uma pele artificial, sensível ao tacto e muito resistente. Mas irá precisar de uma cobaia humana… Pedro Almodóvar baseia-se na novela de terror Mygale, de Thierry Jonquet, para retratar a obsessão e a vingança como motores da capacidade humana de sobreviver.

Wonder - Encantador

Fox Life, 23h10

Auggie Pullman, de dez anos, sofre de síndrome de Treacher Collins, uma malformação congénita rara que se manifesta em deformações no crânio e na face. Ao iniciar o quinto ano, os pais entendem que é o momento de ele deixar de estudar em casa, mas a sua integração na escola será difícil e dolorosa. Um drama escrito e realizado por Stephen Chbosky (As Vantagens de Ser Invisível), baseado no best-seller homónimo de R. J. Palacio, com Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson.

SÉRIES

Sombra - Uma Mãe Sabe

RTP1, 21h01

Anos depois do desaparecimento do filho – um rapto que a justiça não consegue resolver – uma mãe não desiste de tentar encontrá-lo. Esta minissérie, com realização e argumento de Bruno Gascon, baseada em factos verídicos, retrata a superação e o amor incondicional de uma mãe que recusa fazer o luto por uma criança que acredita ainda estar viva, quando todos a pressionam a desistir. Os actores Ana Moreira, Miguel Borges, Vítor Norte e Tomás Alves ocupam os papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Criminalidade na Alemanha do Pós-Guerra

História, 18h29

Em 1945, a União Soviética ocupou a Alemanha de Leste. Berlim foi dividida em quatro sectores. Fome e adversidade moldavam a vida diária e milhares de berlinenses foram para o campo em busca de comida, apesar de haver um assassino em série à solta nas florestas circundantes. Na cidade, o terrível gangue de Gladow acossava a polícia e, em Dresden, investigava-se um possível caso de canibalismo. Esta série documental, em estreia, mostra o perigoso quotidiano dos sobreviventes à guerra numa Alemanha ocupada e devastada.

Tall Poppy

TVCine Edition, 22h

O TVCine Edition fecha o ciclo Especial Documentários: Retratos de Infância com um objecto íntimo e cativante, filmado ao longo de dez anos, mostrando a evolução da skater profissional Poppy Starr Olsen, uma das mais premiadas atletas da sua especialidade e pioneira da equipa olímpica de skate da Austrália, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Lá Vamos, Cantando e Rindo

RTP2, 22h57

Entre 1936 e 1974, o Estado Novo agrupou centenas de milhares de jovens numa organização oficial chamada Mocidade Portuguesa, de pendor militarista e de filiação obrigatória, que marcou gerações inteiras de jovens portugueses. A sua história será contada pelos que nela participaram, num documentário, com a assinatura de Joaquim Vieira, que conta com depoimentos de Francisco Nobre Guedes, de Marcelo Rebelo de Sousa – cujo pai chegou a ser o máximo responsável – e da historiadora Irene Pimentel.