Os suplementos vitamínicos não trazem benefícios na prevenção de doenças

Entre Maio de 2020 e Maio de 2021, 41% dos portugueses tomaram vitaminas e suplementos alimentares. As principais motivações são melhorar do sistema imunitário, ter mais energia e restabelecer os níveis de vitaminas e minerais no organismo. Mas será mesmo assim? Um conjunto de especialistas norte-americanos afirma que não – e não recomenda o seu uso na prevenção de doenças crónicas ou cancro, por exemplo.