Portugal confirma mais 18 casos de varíola-dos-macacos. Reino Unido supera os 1000 infectados

Os casos confirmados de varíola-dos-macacos continuam a aumentar em todo o mundo. O Reino Unido ultrapassou esta terça-feira os mil casos, tendo Espanha e Alemanha atingindo os 800 infectados nos seus territórios. A Direcção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta quarta-feira que existem 391 infectados em Portugal, mais 18 nas últimas 24 horas. Foi ainda registado o primeiro caso no arquipélago da Madeira, com histórico de viagem a Lisboa.

Quase dois meses depois de começarem a ser conhecidos os primeiros casos de varíola-dos-macacos (monkeypox ou VMPX), existem quase 5000 pessoas infectadas em países onde o vírus não estava presente habitualmente. O actual surto tem motivado a preocupação das autoridades de saúde nacionais e internacionais, com o recurso à vacina de terceira geração, a Imvanex, para tentar conter a disseminação do VMPX.

Os Estados Unidos, que chegaram aos 304 casos confirmados esta quarta-feira, já disponibilizaram mais 296 mil doses de vacinas que serão distribuídas pelos estados nas próximas semanas.

A Comissão Europeia contratualizou com a empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, fabricante da vacina, mais de 100 mil – que na União Europeia está aprovada apenas para uso contra a varíola humana, mas também se mostra eficaz contra o VMPX.

Para Portugal estão destinadas 2700 doses, sendo que ainda não há definição de data para a chegada das mesmas, nem para a administração. A DGS ainda não divulgou a norma técnica que determinará quem poderá receber a vacina e em que moldes. O processo tem mais de um mês, quando foi confirmado que um grupo composto por membros da Comissão Técnica de Vacinação, o Infarmed e o Programa Nacional de Vacinação estavam a estudar e elaborar este plano.

Esta terça-feira, Espanha recebeu as primeiras doses deste pacote europeu de vacinas. Foi o primeiro país a receber (no total foram 5300 doses), tendo a comissária europeia para saúde, Stella Kyriakides, afirmado que Portugal, Alemanha e Bélgica seriam os próximos. Estes são os países mais afectados entre os membros da União Europeia.

Os casos confirmados em Portugal são todos entre homens, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo. Apesar disso, todas as regiões do país, com excepção dos Açores, já têm pelo menos um infectado registado. A maioria dos infectados tem menos de 40 anos e todos se encontram estáveis, de acordo com a DGS.

Uma pessoa com diagnóstico positivo de VMPX deixa de estar infecciosa apenas após a cura completa e a queda de crostas das lesões na pele, período que poderá, eventualmente, ultrapassar quatro semanas, indica a autoridade nacional de saúde.