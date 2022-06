O que é preciso para vivermos em harmonia com a natureza? “Dinheiro”, dizem eles

Está em curso a elaboração do documento para a Agenda Global para a Biodiversidade pós-2020. Mas ainda não é certo que a agenda seja ambiciosa, revelou uma sessão paralela da Conferência dos Oceanos,

A cerca de cinco meses da 15ª Conferência das Partes (COP15) da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), Elizabeth Mrema, a secretária-executiva da COP, está preocupada com a evolução do documento que vai ser assinado em Dezembro, no Canadá, para a protecção da biodiversidade. “O progresso ainda está muito lento”, disse na tarde desta quarta-feira, em Lisboa, numa sessão paralela da Conferência dos Oceanos.