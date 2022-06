Agora sim, o Verão: Julho traz mais calor e menos nuvens

Para esta quarta e quinta-feira, ainda se prevê uma ligeira precipitação, mas, a partir do fim-de-semana, as temperaturas vão subir ligeiramente e o céu vai ficar mais limpo.

A entrada no mês de Julho vai ser acompanhada por uma ligeira subida das temperaturas máximas e mínimas, sobretudo nas regiões do Interior, e de uma menor nebulosidade.

Esta quarta e quinta-feira, porém, serão ainda registados “períodos de chuva fraca no litoral Norte e Centro até meio da manhã, em especial no Minho”, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), e uma descida da temperatura máxima. É de prever que o vento sopre com uma maior intensidade ao longo da costa, nas terras altas e no barlavento algarvio, podendo atingir aqui rajadas até 70 km/h a partir do início da tarde.

A temperatura máxima poderá chegar esta quarta-feira aos 32ºC em Faro, 28ºC em Évora e Beja, 27ºC em Castelo Branco, 26ºC em Portalegre, 25ºC em Setúbal, 24ºC em Santarém e Bragança, 23ºC em Braga, Coimbra e Lisboa, 22ºC em Vila Real, 21ºC em Viseu e Leiria, 20ºC na Guarda, em Aveiro e no Porto e 19ºC em Viana do Castelo. Por sua vez, a temperatura mínima rondará entre os 11ºC e os 15ºC em Portugal Continental. Excepções são a Guarda, que regista 8ºC, Aveiro e Lisboa com 16ºC e Faro 17ºC.

No arquipélago dos Açores, as temperaturas máximas oscilarão entre os 23ºC e os 25ºC, enquanto as mínimas entre 15ºC e 17ºC. Já na ilha da Madeira, Funchal e Porto Santo registarão 24ºC e 23ºC de máxima e 19ºC e 18ºC de mínima, respectivamente.

A partir do dia 1 de Julho, o céu começará a abrir-se e as temperaturas máximas subirão, em particular no Interior. Évora, Castelo Branco, Santarém e Portalegre poderão ultrapassar os 30ºC na sexta-feira. Lá perto ficarão Setúbal, a registar 29ºC, Viseu e Coimbra, com 28ºC, e Lisboa, com 27ºC. O Porto não passará dos 23ºC e Faro continuará pelos 31ºC de máxima.

Segundo os dados do IPMA, na próxima semana prevê-se que o Verão chegue definitivamente, com as temperaturas máximas a ascenderem, a partir de quarta-feira, aos 38ºC em Évora, 37ºC em Castelo Branco, 35ºC em Santarém, 33ºC em Coimbra, 32ºC em Faro e 30ºC em Lisboa. Aveiro e Porto oscilarão entre os 27ºC e os 29ºC a meio da semana. Já os arquipélagos dos Açores e da Madeira ficarão abaixo dos 25ºC de máxima.