Ricardo Mestre é o novo subdirector-geral da Saúde. O antigo vogal da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) foi o escolhido de uma lista de três finalistas propostos pela Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CReSAP), na sequência do concurso aberto no final do ano passado.

“Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de cinco anos, renovável por igual período, o licenciado Ricardo Jorge Almeida Perdigão Seleiro Mestre para exercer o cargo de subdirector-geral da Direcção-Geral da Saúde”, lê-se no despacho publicado esta terça-feira em Diário da República e assinado pela ministra da Saúde.

Licenciado em economia no Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa, e com uma pós-graduação em Administração de Serviços de Saúde, na Universidade Moderna, Ricardo Mestre ocupa o lugar de Vanessa Pereira de Gouveia, que estava como directora-geral da Saúde em regime de substituição de Catarina Sena, que morreu em Abril de 2020. Tem também o Curso de Especialização em Administração Hospitalar, na Escola Nacional de Saúde Publica, da Universidade Nova de Lisboa.

De acordo com a nota curricular, Ricardo Mestre estava a desempenhar o cargo de Gestor de Projecto no Conselho das Finanças Publicas, na área da saúde e do Sector Público Empresarial, que deixou para ser agora subdirector-geral da Saúde. Anteriormente desempenhou funções na ACSS, como vogal do conselho directivo e como director do Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde (Maio de 2012 a Março 2021), e esteve também na Administração Regional de Saúde do Alentejo entre Maio de 2008 e Março de 2016.

Além de Ricardo Mestre, a directora-geral da Saúde Graça Freitas conta também com Rui Portugal como subdirector-geral deste organismo.