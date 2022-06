MP investiga suspeitas de maus tratos em centro de acolhimento de crianças

Técnica de Segurança Social fez participação tendo por base o que rapaz de oito anos terá dito ao pai e a uma funcionária do centro de acolhimento situado em Viana do Castelo. Instituição despediu esta última, argumentando que foi ela a criar a situação.

O Ministério Público (MP) está a investigar uma denúncia sobre alegados maus tratos no Berço de Nossa Senhora das Necessidades, um centro de acolhimento temporário destinado a crianças em perigo com idades compreendidas entre os zero e os doze anos, situado na cidade de Viana do Castelo. De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), por enquanto não há arguidos constituídos.