Dois funcionários da CPLP absolvidos dos crimes de burla qualificada e de falsificação de documento

Um técnico e um tesoureiro, ambos funcionários do Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com sede em Lisboa, foram absolvidos no dia 1 de Junho, no Juízo Local Criminal de Lisboa, dos crimes de burla qualificada e falsificação de documento. Ambos respondiam pelo desvio de verbas, mais de 25 mil euros, do financiamento de um projecto de apoio ao artesanato em São Tomé e Príncipe.