As muitas ruas que se encheram no mês do orgulho LGBT+, entre a celebração e o protesto

Em Istambul, os activistas pelos direitos LGBTQ+ reuniram-se sem terem a certeza das consequências. A polícia turca encheu autocarros com mais de 200 pessoas detidas na praça do Taksim, no sábado, 26 de Junho, numa Marcha do Orgulho proibida pelo gabinete do governador. É uma das grandes cidades a ficar de fora das celebrações e protestos que extravasaram por todo o mundo ao longo de Junho.

Numa galeria que resume o mês do Pride com imagens vibrantes, de demonstrações de afecto e sexualidade, de liberdade e reivindicação — de orgulho, enfim — ficaram de fora as imagens de violência que demasiadas vezes interrompem os encontros da comunidade LGBTQ+.

Na Noruega, a marcha anual em Oslo foi cancelada depois de um tiroteio na cidade que está a ser investigado como um ataque terrorista. O ataque aconteceu por volta da 1h de sexta-feira (0h em Portugal) em três locais próximos, incluindo um bar gay e um clube de jazz, no centro da capital norueguesa. Na segunda-feira, 27 de Janeiro, a polícia ainda pedia que os eventos do mês do Pride fossem adiados, devido a motivos de segurança.

Em Portugal, as marchas continuam depois de Junho, em pelo menos mais dez cidades, enquanto houver rua para protestar (e celebrar).