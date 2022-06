Supremo Tribunal dos EUA e aborto: a pobreza de um retrocesso civilizacional

Declaração de interesses: sou favorável ao actual estado da legislação sobre o aborto que vigora em Portugal, pelo que, se fosse juiz do Supremo Tribunal (ST) norte-americano, teria votado com a minoria composta pelos justices Breyer, Sottomayor e Kagan. Tal não me impede de analisar os traços fundamentais do acórdão Roe et al. vs. Wade, de 22/1/1973, agora revogado pelo Dobbs et al. vs. Jackson Women’s Health Organization et al. (24/6/2022).