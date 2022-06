Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

(Actualizado às 16h45)

▶ As potências económicas do G7 estão a ponderar impor tectos aos preços das importações de energia para condicionar as receitas da Rússia com a venda de gás e petróleo, anunciou o grupo na segunda-feira à noite.

▶ A Rússia só terminará a sua “operação militar especial” na Ucrânia se esta se render e aceitar “todas as condições russas”, segundo as palavras do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

▶ O grupo dos sete países mais industrializados do mundo decidiu aplicar 4700 milhões de euros em medidas para fazer face à “insegurança alimentar" provocada pela guerra na Ucrânia.

▶ As sanções ocidentais contra a Rússia só serão levantadas quando Vladimir Putin aceitar que os seus planos na Ucrânia não terão sucesso, disse o chanceler alemão Olaf Scholz, em conferência de imprensa, após a cimeira do G7.

▶ Pelo menos oito pessoas morreram e 21 ficaram feridas na sequência de um bombardeamento russo à cidade de Lisichansk, na região de Lugansk, esta terça-feira. Segundo o governador regional, Sergei Haidai, os civis foram atingidos quando foram buscar água potável.

▶ O número de mortos no ataque ao centro comercial em Kremenchuck, na segunda-feira, subiu para 18. Vinte e uma pessoas ainda estão desaparecidas. O Presidente francês classificou o bombardeamento de “crime de guerra”.