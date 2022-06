Bolsonaro tenta demarcar-se de escândalo no Ministério da Educação para manter apoio evangélico

O nome do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, volta a estar ligado a um escândalo de corrupção, desta vez protagonizado pelo ex-ministro da Educação, o pastor presbiteriano Milton Ribeiro. As ramificações do caso podem fragilizar ainda mais as hipóteses de Bolsonaro ser reeleito em Outubro, mas os seus aliados não acreditam que haja repercussões junto do eleitorado evangélico, fundamental para qualquer estratégia do actual chefe de Estado.