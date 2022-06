IP anuncia linha do Oeste a 160 km/h para ligar à alta velocidade em Leiria

Entre as Caldas da Rainha e Leiria, cidade por onde vai passar a linha de alta velocidade, a linha do Oeste vai ser modernizada e subir o seu patamar de velocidades dos actuais 110 km/h para “o patamar de referência de 160 km/h”, o que implica rectificação do seu traçado e uma renovação integral da via. O projecto inclui ainda a duplicação de troços para “articulação com a linha de alta velocidade na zona de Leiria”, o que permitirá que comboios vindos do Oeste possam utilizar a futura infra-estrutura encurtando os tempos de percurso para o Centro e Norte do país.