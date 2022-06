Ghislaine Maxwell pediu desculpa, mas “conduta hedionda” resultou numa sentença de 20 anos

A ex-socialite britânica, condenada por crimes de tráfico sexual, incluindo de menores, cumprirá o máximo da pena prevista pela magistrada norte-americana. Depois, permanecerá durante cinco anos sob observação.

Depois de ter decidido, a favor da defesa, que a sentença iria ser determinada por directivas de 2003, o que colocava a pena entre 15 anos e cinco meses e 19 anos e cinco meses, a juíza Alison Nathan ouviu os depoimentos das vítimas, inclusive de mulheres que não testemunharam durante o processo apresentado a tribunal no fim do ano passado, e ambas as equipas de advogados. No fim, escutou as palavras de Ghislaine Maxwell, naquele que foi o primeiro depoimento da arguida.

“Tenho uma profunda empatia por todas as vítimas neste caso”, começou Maxwell por dizer, considerando a associação com Epstein como “uma mancha”. “Tê-lo conhecido é o maior arrependimento da minha vida.”

“Acredito que Jeffrey Epstein enganou todos aqueles que se encontravam na sua órbita”, continuou. “As suas vítimas consideravam-no um mentor, amigo, amante. Era Jeffrey Epstein que deveria ter estado perante vós. Em 2005. Em 2009. E novamente em 2019. Mas hoje cabe-me a mim ser condenada.”

A ex-namorada do financeiro, que facilitou os encontros, recrutou raparigas e participou em actividades sexuais com menores, declarou “sentir muito pela dor” das vítimas. “Espero que a minha convicção e o meu duro encarceramento vos traga paz e o ponto final necessário. Espero que esta data traga um capítulo terrível ao seu fim.”

As palavras de Ghislaine Maxwell, porém, não desencadearam a simpatia da juíza que esclareceu que “a senhora Maxwell não está a ser punida como representante de Epstein, mas sim pelo seu papel na conduta criminosa”. “Ela participou em alguns dos abusos; a sua conduta foi hedionda e predatória.”

No fim, a magistrada condenou Ghislaine Maxwell a 20 anos de prisão efectiva e a mais cinco de liberdade condicional. Paralelamente, a juíza impôs o pagamento de 750 mil dólares (713 mil euros). Os advogados da britânica pediram que a mulher cumpra a sua sentença em Danbury, Connecticut.