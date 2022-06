As Terras Templárias de Castelo Branco: fim-de-semana com feira medieval e muita animação

Castelo Branco vai receber, de sexta-feira a domingo, o certame Terras Templárias, iniciativa que integra uma feira medieval, mercado de artesãos, espaços para restauração, espectáculos aéreos de fogo e outros espectáculos de animação.

“Templários ou árabes, damas e donzelas, cavalheiros, malabaristas, engolidores de fogo ou outras personagens históricas vão percorrer as ruas do casco histórico de Castelo Branco em encontros e desencontros com a história”, referiu a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A iniciativa é promovida pela Câmara de Castelo Branco e pela ALBIGEC – Empresa de Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e Lazer, em parceria com a Junta de Freguesia de Castelo Branco, a Outrem – Associação de Defesa do Ambiente e Património, a ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa e os Serviços Municipalizados de Castelo Branco.

“O evento visa recordar a herança templária da região e ao mesmo tempo contribuir para a valorização dos produtos locais, quer seja na área artesanal, quer seja na área gastronómica, contribuindo para a economia local e desenvolvimento turístico”.

Entre os objectivos destaca-se ainda o contributo para “valorizar a zona histórica da cidade e lançar pistas para a sua recuperação”.

Segundo a informação disponibilizada à Lusa, está já garantida a presença dos principais grupos de animação medieval do país, tendo a organização acordos fechados com os grupos Alvorada, Xamaril, Olta Gabar, Troto Saltarelo, Episódio Medieval, Emad Selim, Váatão, Tramédia, Outré, Espadas de Santa Maria do Castelo, Flamma Luna, Burreiros, Somnium, Espadas de Santa Maria da Feira e Fazenda dos Animais.

O programa conta com música da época, cortejos, animadores de rua, chás naturais, doces tradicionais e várias iguarias, bem como com a venda de artesanato típico e diversos artefactos.

Destacam-se ainda espectáculos como o “assalto ao castelo”, nas noites de sábado e domingo, e “No Alvor dos Tempos”, na noite de sexta-feira.

Para sábado, às 19h, está marcada uma ceia medieval, que consiste num jantar servido em pratos de pão e cuja ementa é composta por telha de enchidos e azeitonas, como entradas, caldo do castelo com pão frito em azeite e tomilho (sopa), porco assado com castanhas, cenoura, migas de alho e legumes do reino (prato principal), arroz doce com mel e canela e maçãs assadas (sobremesa).

Durante a ceia haverá ainda pequenos momentos de animação com os “jograis do reino”, dança do ventre e espectáculos de fogo.

Também no sábado, mas às 16:30, na Igreja de Santa Maria do Castelo, decorrerá a conferência “Castelo Branco, uma longa viagem no tempo”, que terá como oradores os investigadores Paula Pinto Costa, Nuno Villamariz Oliveira, Joaquim Moreira, Pedro Salvado e Júlio Vaz de Carvalho.

A moderação estará a cargo do professor de história José Carlos Moura, numa sessão que contará ainda com as intervenções de Leopoldo Rodrigues, presidente da Câmara de Castelo Branco, e José Pires, presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco.