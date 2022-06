Olhó caracol saloio! No festival de Loures vão comer-se 20 toneladas de caracóis. Da pizza ao hambúrguer

Do prato clássico a variações inesperadas, entre pataniscas ou pizza de caracoleta, da açorda à feijoada de caracol... É o Festival do Caracol Saloio de Loures, de 1 a 17 de Julho. São esperadas mais de 115 mil pessoas.

A 21.ª edição do Caracol Saloio de Loures, evento da responsabilidade da autarquia, retoma este ano, depois de ter estado dois anos suspenso devido à pandemia da covid-19, com uma localização nova e com a participação de nove tasquinhas e 26 bancas de artesanato.

Com entrada gratuita, o festival gastronómico vai decorrer pela primeira vez no Parque Verde do LoureShopping, na urbanização do Infantado, como informa a Câmara Municipal de Loures, em comunicado.

O evento tem início na quinta-feira e decorre até 17 de Julho, entre as 17h e as 00h aos dias de semana e entre as 16h e as 00h aos fins-de-semana.

A autarquia estima que o evento atraia à cidade de Loures mais de 115 mil visitantes e que sejam consumidas 20 toneladas de caracóis e 42 mil litros de bebidas.

Pataniscas de caracoleta, açorda de caracol, feijoada de caracóis, chili de caracoleta, caracoleta à Bulhão Pato, guilho de caracoleta com camarão, pizza de caracoleta, caracoleta à lagareiro, omelete de caracol e hambúrguer de caracol são alguns dos pratos que podem ser degustados no festival.

Na última edição deste festival (2019) o número médio de visitantes diários foi de 6.085, segundo os dados divulgados pela Câmara de Loures.

O programa do Festival do Caracol Saloio será complementado com uma oferta de “street food” e artesanato, podendo os visitantes desfrutar de espectáculos musicais diários e usufruir de um espaço de animação infantil.

O investimento da autarquia no evento é de 115 mil euros.