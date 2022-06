Nem mais uma festa num Airbnb: plataforma torna proibição permanente

A Airbnb anunciou que vai tornar permanente a sua proibição de festas em casas listadas na plataforma, depois de ter registado uma queda acentuada nas queixas de reuniões não autorizadas desde que a proibição temporária foi posta em prática em Agosto de 2020.

Segundo a empresa, houve uma queda de 44% num ano na taxa de relatórios de festas desde a implementação da política. Inicialmente a proibição entrou em vigor como forma de travar a propagação de infecções por covid-19 – seguindo-se também a uma série de problemas graves relacionados com festas em Airbnb, incluindo uma “reunião familiar” que terminou com tiros, feridos e mortos. Agora a empresa quer tornar a proibição permanente à medida que a época das viagens de Verão começa.

“Esta é uma questão em que não sei se posso dizer que há uma finalização”, disse Ben Breit, porta-voz da empresa, acrescentando que a Airbnb continuará a trabalhar para resolver as questões relacionadas.

Por outro lado, a empresa anunciou que também irá remover o limite de 16 pessoas, permitindo que casas maiores listadas na plataforma sejam reservadas para ocupação total.

Em 2019, a Airbnb começou a impor limites muito mais estritos, iniciando com uma proibição global das chamadas “casas de festas” ou locais que originam incómodos persistentes na vizinhança.

A Airbnb também actualizou as suas políticas relacionadas com a pandemia, removendo os filtros de busca relacionados com a possibilidade de eventos ou festas.

Mais de 6600 hóspedes e alguns anfitriões foram suspensos em 2021 por tentarem violar a proibição de festas, avançou a empresa.

Em Maio deste ano, a empresa informou que as receitas aumentaram 70% em relação ao ano anterior, trazendo 1,5 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões em euros) no primeiro trimestre de 2022. A companhia também projectou receitas acima das estimativas do mercado para o segundo trimestre do ano, esperando obter entre 2,03 mil milhões de dólares e 2,13 mil milhões de dólares (entre 1,927 e 2,021 mil milhões de euros)​.