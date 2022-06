Essência Festival leva vinho, concertos e comida de rua ao Palácio de Cristal

Pelas mãos que organizaram, nos últimos anos, a Essência do Vinho, chega este ano o Essência Festival – food, drinks & music. O evento, nos jardins do Palácio de Cristal, contará com concertos, gastronomia e bebidas – vinho mas não só, com uma oferta alargada de experiências. “A gastronomia está em primeiro lugar e depois, à volta, celebra-se a ligação à música e à bebida”, explica Nuno Pires, fundador da Essência do Vinho, produtora do novo evento.

Estarão presentes vários produtores de vinho: Niepoort, Sogrape, Bacalhôa, António Maçanita, Villa Oeiras, Adega Mãe, Esporão, Cockburn's, entre outros. Serão também apresentados ao grande público as medalhas conquistadas pelos vinhos portugueses no Concurso Mundial de Bruxelas. Dez vinhos de outros países premiados naquele concurso enológico de referência estarão também disponíveis para prova. Ao todo, estarão no evento mais de 100 marcas e nas bebidas haverá também espirituosas, café e cervejas.

Na edição de estreia, o Essência Festival contará com quatro restaurantes em permanência: Sagardi (os bascos que levaram para o Porto os famosos txuletons), Obicá (pizzas), Tokkotai (cozinha japonesa) e Dona Maria (a cozinha portuguesa do The Lodge Hotel, em Gaia). Haverá também food trucks – Comida de Rua, Madre Coxinha, Pé na Horta, Thapi Tapioca Gourmet e Ginja​ – e sessões de showcooking. Nestas “aulas” de cozinha, será possível ver em acção os chefs João Cura, do portuense Almeja (sábado, dia 2), João Pupo Lameiras, dos também portuenses Muro do Bacalhau e Ro, e Renato Cunha, do consagrado Ferrugem, de Famalicão (domingo, dia 3).

Para convidados, haverá dois banquetes com pratos da autoria do chef Tsuyoshi Murakami, do restaurante Murakami, em São Paulo (sábado e domingo), e tido como dos maiores especialistas contemporâneos em sabores asiáticos, bem como almoços de cozinha de autor, com o apoio de Elton Guenka, Josimar Félix e Paulo César, do Tokkotai Porto, e dos sommeliers e provadores da Revista de Vinhos, António José Lopes e Guilherme Corrêa.

Para lá dos sabores, o Essência oferece também um cardápio musical recheado. Na sexta-feira, os Cais do Sodré Funk Connection, com origens na Lisboa boémia lisboeta e inspirados no funk e na soul, sobem ao palco pelas 22h. No sábado, o festival seguirá ao som de Rua das Pretas (16h30), um colectivo lusófono em que o músico Pierre Aderne convida outros artistas e amigos para interpretar originais e recriar clássicos da bossa nova ao fado,​ e do funk enérgico de Da Chick (22h). O rock dos Cassete Pirata (16h30) encerra o festival no domingo. Os finais de tarde contam com as sessões Party Club, com DJ, vinhos e finger food.

A programação deste festival que será sempre mais dos adultos inclui a pequenada. “Temos uma área dedicada às famílias e às crianças, com horas de contos, oficinas de ilustração, com o objectivo de atrair famílias para o evento”, explica Nuno Pires.

O responsável explica que a ideia de fazer o festival já está há alguns anos “na cabeça e no papel": “No ano passado, como não tínhamos feito o Essência de Vinho no Palácio da Bolsa, fizemos o evento no Verão no Jardim do Palácio do Cristal. Aí fizemos a ponte com a gastronomia, tivemos restaurantes, tivemos algumas pequenas experiências e o evento foi muito focado no vinho. Mas percebemos que ali era um cenário fantástico e que tinha um potencial enorme.”

O Essência Festival – food, drinks & music tem entrada livre. O consumo de bebidas está dependente da aquisição de um copo oficial com o custo de 5 euros, cujo valor inclui a oferta de duas provas. Nos restaurantes e nos food trucks, os consumos têm preços que variam entre os 4 e os 12 euros. Nas bebidas, o valor mínimo é de 2 euros.

Texto editado por Ana Isabel Pereira.