Ondas de choque do abanão das cripto estão a chegar a Portugal

Quando investiu pela primeira vez, em Maio do ano passado, o mercado dos criptoactivos estava numa trajectória de escalada. “Sendo um activo relativamente novo e extremamente volátil, fiz questão de me informar nos canais oficiais de comunicação dos projectos de criptomoedas que achei mais interessantes e reputados. Fazendo uma análise atenta de quem são as pessoas que lideram e influenciam esses projectos, quem são os investidores e em que termos funcionam os modelos de governação das moedas, acaba por se mitigar muito do risco inerente a este tipo de investimentos”, conta este investidor, que aceitou falar com o PÚBLICO sob a condição de manter o anonimato.