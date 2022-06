Benfiquista Nicolía falha jogo decisivo no Dragão Caixa

O argentino Carlos Nicolía, jogador do Benfica expulso no quarto jogo da final do ‘play-off’ do campeonato nacional de hóquei em patins, foi hoje castigado com dois jogos de suspensão pelo Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Patinagem.

O castigo imposto a Nicolía deverá impedir que jogue quarta-feira no recinto do FC Porto, no quinto e decisivo jogo deste ‘play-off’ que vai decidir o campeão nacional.

Na quarta partida, o Benfica ganhou por 5-3 e assim forçou a ‘negra’ em casa do clube mais bem classificado na fase regular.

Nesse jogo, Nicolía marcou um dos golos e depois esteve com o ‘dragão’ Reinaldo Garcia no centro da ‘confusão’ que levou a que lhe fosse mostrado um cartão azul.

O argentino protestou a decisão e foi admoestado com o vermelho, o que levou a altercações no recinto, onde até na zona da tribuna presidencial houve problemas.