Festival VOA - Heavy Rock regressa ao Estádio Nacional com Megadeth e Bring Me The Horizon

Megadeth, Kreator e Bring Me The Horizon estão entre as bandas em destaque no VOA - Heavy Rock Festival, que regressa ao Estádio Nacional, em Oeiras, entre quinta-feira e sábado, após dois anos de interregno forçado pela covid-19. A 11.ª edição do VOA deveria ter acontecido no Verão de 2020, foi adiada para o ano passado e depois reagendada para este ano, devido às restrições impostas para combater a pandemia.

Inicialmente anunciado com dois dias, este ano o cartaz do VOA irá distribuir-se por três: quinta-feira, sexta-feira e sábado.

No primeiro dia actuam Bizarra Locomotiva, Kvelertak, Kreator, Megadeth e Gojira, que substituíram Avenged Sevenfold como cabeças de cartaz, depois de a banda norte-americana ter decidido adiar a digressão europeia que incluía uma data em Portugal.

Para sexta-feira, estão marcados os concertos de Alien Weaponry, Gaerea, Cross Faith, Phil Campbell And The Bastard Sons, Mastodon e Bring Me The Horizon.

O cartaz do último dia, sábado, inclui Deadly Apples, The Raven Age, Me And That Man, Epica, Rise Against e Sabaton.

Os passes para o festival estão esgotados, sendo ainda possível comprar bilhetes para cada um dos dias.

Os passes e bilhetes diários adquiridos para 2020 e 2021 “mantêm-se automaticamente válidos para as novas datas": bilhetes diários adquiridos para 02 de Julho de 2020 e 16 de Junho de 2021 são válidos para dia 30 de Junho de 2022; bilhetes diários adquiridos para o dia 3 de Julho de 2020 e 17 de Junho de 2021 são válidos para 1 de Julho de 2022.

Os passes para os dois dias agendados para 2020 e 2021 “são agora válidos para os três dias do festival”.