Terça, na TV: intriga internacional, exploradores e a vida agrícola em Portugal

CINEMA

Milagre no Rio Hudson

AXN Movies, 21h10

Clint Eastwood filma a história verídica de Chesley “Sully” Sullenberger, o piloto de aviação que, em 2009, aterrou de emergência no rio Hudson, em Nova Iorque, e evitou que 155 pessoas morressem. No papel do homem que se tornou um herói americano está Tom Hanks, que contracena com actores como Anna Gunn, Laura Linney e Aaron Eckhart.

Snowden

Hollywood, 21h30

Assinado pelo veterano Oliver Stone, este é um biopic sobre Edward Snowden, o homem que, em 2013, denunciou uma embaraçosa operação de vigilância inconstitucional perpetrada pelos serviços de espionagem norte-americanos. Além de Joseph Gordon-Levitt no papel titular, o filme conta com um elenco de actores ilustres, como Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Timothy Olyphant e Nicolas Cage.

Em Paris

RTP1, 1h

Será mesmo possível que uma história de amor nos faça saltar de uma ponte? Em Paris segue as aventuras sentimentais de dois irmãos - Jonathan, um conquistador, e Paul, deprimido depois da ruptura de um amor violento. Romain Duris (De Tanto Bater o Meu Coração Parou) e Louis Garrel (Os Sonhadores) são os actores que dão corpo aos dois irmãos, num filme de Christophe Honoré (As Canções de Amor) que cruza o musical e o melodrama.

Ad Astra

Fox Movies, 1h05

O engenheiro espacial Roy McBride é enviado para o Sistema Solar com uma missão de extrema importância: encontrar o pai, um astronauta desaparecido há 16 anos, durante uma viagem em busca de vida inteligente. Nessa busca, Roy vai deparar-se com um mistério que ameaça toda a Humanidade. Um filme escrito e realizado por James Gray - numa adaptação sci-fi do romance O Coração das Trevas, de Joseph Conrad - com Brad Pitt, Tommy Lee Jones e Donald Sutherland.

SÉRIES

Argel Confidencial

RTP2, 22h05

Um investigador da polícia alemã, destacado para a embaixada do seu país em Argel, vive uma história de amor ilícito com uma procuradora argelina, mas o sequestro de um traficante de armas alemão irá colocá-los em conflito, quando descobrem um escândalo de corrupção que irá pôr à prova as suas lealdades - ao país e um ao outro. Um thriller de espionagem assinado por Frédéric Jardin (Nuit Blanche), com Ken Duken e Hania Amar nos papéis principais, que nos dá uma perspectiva única de um país à beira da mudança.

Homicídios ao Domicílio

Disney+, streaming

Três estranhos – Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez - que partilham uma obsessão com séries e podcasts de true crime, encontram-se subitamente envolvidos numa trama que parece saída de um dos seus programas favoritos. Quando alguém morre, em circunstâncias estranhas, no edifício luxuoso de Manhattan que habitam, o trio logo suspeita de homicídio e começa a investigar as vidas alheias dos seus vizinhos. O perigo intensifica-se à medida que vão descobrindo as mentiras que haviam contado uns aos outros e a sinistra verdade, de que um assassino pode estar a viver na porta ao lado.

DOCUMENTÁRIOS

Viagem pelo Pacífico com Sam Neill

Odisseia, 15h55

No último dos seis episódios em que acompanhamos o actor Sam Neill (Jurassic Park) na peugada do Capitão Cook no Pacífico, 250 anos depois da viagem original, vamos até ao Havai para investigar o destino final do célebre explorador. Forçado a voltar à plataforma de gelo, Cook recolhe ao Havai para algum descanso e lazer, antes do planeado regresso ao Árctico, no verão seguinte - que não aconteceria. Terá este paraíso tropical sido o cenário da morte violenta do Capitão?

Entre Leiras

RTP2, 23h28

Um documentário que acompanha o ciclo agrícola ao longo de um ano, com foco em duas mulheres, as irmãs Ana e Glória. Num lugar isolado do interior português, entre o Douro e o Tâmega, vão partilhando os gestos e significados da sua ligação à terra, enquanto vão lavrando o campo de sol a sol, na única vida que sempre conheceram. A realizadora Cláudia Ribeiro imprime um olhar quotidiano sobre o árduo ofício agrícola em Portugal.