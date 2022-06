PJ investiga a morte de um bebé recém-nascido que foi encontrado no lixo

A mãe será uma jovem de 22 anos que deu entrada no Hospital Amadora-Sintra com hemorragias.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circunstâncias em que um recém-nascido foi posto no caixote do lixo numa rua do Casal da Barôta, em Sintra, segundo noticiou o Correio da Manhã e o PÚBLICO confirmou.

O recém-nascido foi encontrado no final da noite de domingo, depois de uma mulher com 22 anos ter dado entrada no Hospital Amadora-Sintra, pouco depois das 20 horas, com hemorragias resultantes de um parto, mas sem ter consigo a criança.

A mulher foi transportada para o hospital via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e a médica que a assistiu suspeitou tratar-se de aborto ou de parto não assistido.

Foi o hospital que alertou as autoridades para a situação e foi nessa sequência que a PSP veio a encontrar o recém-nascido, já sem vida, num caixote do lixo, que foi depois retirado do local pelos Bombeiros de Belas.

A situação foi então comunicada à PJ que tomou conta da ocorrência.

Um homem que acompanhava a mulher terá confessado que foi ele a colocar o recém-nascido no lixo.