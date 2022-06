O nascimento como obrigação

1. A decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América de reverter o direito de acesso ao aborto legal não dividiu só os americanos. Dividiu o mundo. De um lado estão os que entendem que o acesso à interrupção voluntária da gravidez em condições dignas devia ser protegida pela Constituição (como Emmanuel Macron), do outro os que defendem que abortar, sejam quais forem as circunstâncias, é “inadmissível” (Jair Bolsonaro).