Por que voltaram os Estados Unidos atrás no tema do aborto?

Os juízes do Supremo Tribunal dos Estados Unidos aprovaram na última semana a reversão da decisão do caso Roe vs. Wade, abrindo assim a porta a que o aborto venha a ser proibido em muitos estados norte-americanos. Neste P24 percebemos o que está em causa com o jornalista Alexandre Martins.

