Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Volodymyr Zelensky pediu mais armas para acabar com a guerra até ao final do ano. Líderes do G7 vão dar 27 mil milhões de euros à Ucrânia e utilizar activos russos congelados na reconstrução do país. Rússia responsabilizou entretanto a Ucrânia pelo ataque a edifício residencial em Kiev

► O Presidente ucraniano dirigiu-se à cimeira do G7 na Alemanha para pedir mais sanções contra a Rússia, garantias de segurança e o envio de sistemas de defesa antiaérea para acabar com a guerra até ao final do ano. Zelensky pediu ainda o apoio dos países mais ricos para viabilizar a exportação de cereais da Ucrânia e para a reconstrução do país.

► Em resposta, os líderes do G7 revelaram que vão continuar responder aos pedidos urgentes de Kiev e adiantaram que vão fornecer “até cerca de 27 mil milhões de euros de apoio orçamental para o ano de 2022” e utilizar os activos russos congelados para reconstruir a Ucrânia.​

​► A NATO vai aumentar o número de militares nas forças para mais de 300 mil, revelou o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg. As tropas vão juntar-se aos 40 mil soldados que fazem parte da organização.​

​► A Rússia entrou em incumprimento de dívida pela primeira vez em mais de cem anos. O país encontrou alternativas para contornar as sanções impostas pelo Ocidente, mas no domingo o período de carência para o pagamento de cerca de cem milhões de dólares em juros expirou.​

​► O Kremlin, por outro lado, rejeitou as alegações e garantiu que os pagamentos foram feitos até Maio e culpabilizou eventuais incumprimentos com o facto de as transacções terem sido bloqueadas pela Euroclear devido às sanções.​

​► A Rússia prometeu atingir o Japão com contramedidas em resposta à imposição de sanções de Tóquio devido à invasão da Ucrânia. As medidas anunciadas pelo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, incluem a proibição de importações de ouro russo e congelamentos de activos.​

​► As operações de retirada de civis em Severodonetsk, no Leste da Ucrânia, estão limitadas “para a Rússia ou territórios ocupados” por Moscovo, revelou o chefe da administração militar. De acordo com Oleksandr Striuk a situação no território é “crítica”, uma vez que a cidade está a ficar sem alimentos, água e médicos.​

► Na cidade-gémea de Lysychansk, o governador regional de Lugansk, Sergei Haidai, confirmou que a situação é “extremamente difícil” e deixou um apelo para que os civis deixem a cidade “imediatamente”.​

​► Na frente de combate, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou que um míssil atingiu um edifício residencial em Kiev, durante o fim-de-semana, mas acrescentou que o incidente poderá ter resultado de uma falha do sistema de defesa aérea da Ucrânia que interceptou o rocket e fez com que atingisse o prédio.​