Uma loja de grande superfície com ADN de grande garrafeira

No Intermarché da Ericeira, a loja de vinhos não aposta só nas gamas baixas, diversificando-se para todas as regiões, para muitos países, para muitos tipos de bebidas e para um leque muito alargado de preços. Só de Vinhos Verdes há mais de 80 referências.

Há alguma resistência entre os mais elitistas enófilos em comprar vinhos nas lojas de super- e hipermercados. Haverá alguma razão para isso, convenhamos. Por norma, essas lojas de grandes superfícies estão mais viradas para vinhos de preços mais acessíveis, mais populares, em suma.

Fomos conhecer uma garrafeira de hipermercado que foge a esse estereótipo: a loja de vinhos do Intermarché da Ericeira, conhecida vila a meia hora de Lisboa. No linear, contam-se quase três mil referências entre vinhos – provenientes de Portugal, a maioria, mas também de França, Itália, Espanha, África do Sul, Estados Unidos, Alemanha, Hungria e Moldova – e destilados, com os Vinhos Verdes a ocuparem um lugar de razoável destaque: mais de 80 referências, provenientes de 16 produtores.

À frente da loja está Evghenii Toma, nascido em Chisinau, há 48 anos, mas há mais de 20 a viver em Portugal com a mulher e os dois filhos. Todos o tratam por Eugénio, o equivalente do seu nome em português. De formação, é engenheiro têxtil, a aproximação ao mundo dos vinhos começou cá, ainda que, recorda, se vê vinha por todo o lado quando se viaja pela Moldova. Começou há nove anos a trabalhar no Intermarché da Malveira. Há cinco anos, mudou-se para a Ericeira, onde é o responsável pela loja. “Comecei a conhecer produtores, a alguns dos quais faço compras directas, como a Casa Santos Lima ou a Herdade da Bombeira”, conta.

Marisa Cardoso

É verdade que a Ericeira é um lugar turístico, mas como a maioria dos turistas só volta – quando volta – um ano depois, é necessário trabalhar bem para os clientes da região. “Somos muito constantes no preço, mantemos algumas promoções das gamas de entrada para correspondermos aos bolsos menos recheados, no entanto temos produtos para todas as bolsas.”

Na garrafeira há alguns dos vinhos portugueses mais credenciados, uma dezena de marcas de champanhes, umas dúzias de espumantes nacionais, colheitas tardias, portos, madeiras, Carcavelos, moscatel de Setúbal e muito, muito mais.

Sobre o Vinho Verde, refere: “Não é a mesma coisa vender vinho na garrafeira de supermercado ou numa garrafeira de porta aberta para a rua. Parte dos nossos clientes não tem grandes conhecimentos de vinho, para além do trivial. Em relação aos Vinhos Verdes, ainda há algum preconceito que, a pouco e pouco, vamos vencendo, esclarecendo, sugerindo.” O esforço tem as suas recompensas: “Noto que alguns clientes voltam, contentes com a descoberta”, conta. “É uma região que está em bom crescendo, diversificando-se com brancos, rosés, tintos e espumantes.” Aliás o seu vinho de destaque é o Quinta de Soalheiro Reserva, que, como ele refere, “é um vinho que não se esquece”.

A jóia da coroa Soalheiro Reserva

Quinta de Soalheiro Este vinho 100% alvarinho mostra-nos a casta em toda a sua grandeza. Passou por madeira, mas tudo se mantém muito puro, criando-lhe, no entanto, uma grande estrutura e boa complexidade. Um vinho muito elegante, de grande frescura e com enorme capacidade de envelhecer bem. PVPR: 25 euros

Intermarché Ericeira

Estrada Nacional 116, km 1, Ericeira (Mafra)

Tel.: 261249830

Das 08h30 às 21h30. Não encerra