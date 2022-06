Pilotos da TAP decidem “não fazer greve” para não serem “bode expiatório”

Os pilotos da TAP associados do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) que estiveram reunidos esta segunda-feira à tarde deliberaram “não fazer greve” porque, de acordo com o comunicado, “não querem pactuar com a intenção já demonstrada de os usar como um bode expiatório para os insucessos no plano de recuperação da empresa”. A moção, segundo o comunicado, foi “aprovada por 92% dos cerca de 700 pilotos que participaram”.