Sporting regressa com incertezas, mas com garantia de estabilidade

Apesar da provável saída de dois dos pilares do meio-campo e de Sarabia, a continuidade de Rúben Amorim assegura a continuidade do projecto “leonino”.

Dois anos, quatro meses e 23 dias depois de ser apresentado como treinador do Sporting, Rúben Amorim vai estar nesta segunda-feira pela terceira época consecutiva no arranque da pré-época “leonina” em Alcochete. Apontado como possível alvo de vários “gigantes” europeus, o técnico português prepara-se para iniciar mais uma temporada em Alvalade com a fasquia elevada - culpa da reviravolta, para melhor, que operou no futebol dos “leões” - e alguns buracos para tapar na equipa, mas com a certeza que as suas ideias são inabaláveis e que o rumo do projecto do Sporting não sofrerá alterações.

Após uma primeira época que superou as expectativas mais positivas dos mais optimistas adeptos sportinguistas, 2021/22 terminou com dois títulos (Supertaça e Taça da Liga) e a fundamental qualificação directa para a Liga dos Campeões, mas os 85 pontos conquistados na I Liga, pontuação que na última década daria em sete épocas para conquistar o título de campeão, não bastaram para impedir que alguns adeptos esboçassem os primeiros sinais de contestação ao trabalho do treinador de 36 anos.

Para Amorim, no entanto, esse será o menor dos problemas. Com uma equipa (e plantel) que tem sido construído à medida das ideias do treinador, o Sporting tem sido neste defeso o mais estável dos três “grandes” e, para já, os “leões” têm apenas uma baixa de peso: a esperada saída de Pablo Sarabia.

Com um ordenado incomportável para qualquer clube português, o internacional espanhol foi a principal figura sportinguista em 2021/22 mas, mostrando que em Alvalade não se tem trabalhado em cima do joelho, a saída do avançado começou a ser preparada em Janeiro, com a chegada de Marcus Edwards. Porém, embora o inglês tenha mostrado que pode vir a ter um papel importante em Alvalade, o ataque sportinguista continua carente de opções.

Para além da saída de Sarabia, o “plano B” a Paulinho, que continua a agradar mais ao treinador do que aos adeptos, deixará de existir após Islam Slimani ter entrado em rota de colisão com Amorim e a estrutura “leonina”. Assim, no ataque, é expectável a chegada de dois reforços, sendo que Francisco Trincão continua a ser o mais desejado para assumir o papel que foi de Sarabia na última temporada.

Com a baliza segura nas mãos de Adán - o jovem uruguaio Franco Israel será a segunda opção -, na defesa, apesar dos rumores da possível saída de Porro, Coates ou Gonçalo Inácio, a estabilidade tem sido a nota dominante. A única saída de relevo é, até ao momento, o marroquino Feddal, mas o central na última época esteve longe de ser imprescindível e, para o seu lugar, está já garantido Jeremiah St. Juste.

Formado no Heerenveen e com passagens pelo Feyenoord e pelo Mainz, o defesa dos Países Baixos tem qualidade para ser um verdadeiro reforço, mas o preço (cerca de dez milhões) e o historial clínico (problemas recorrentes no ombro) tornam a sua contratação uma aposta de risco para Frederico Varandas e Hugo Viana.

O sector que deverá sofrer as maiores mudanças é, todavia, o meio-campo. Embora, até ao momento, não haja ainda a oficialização de nenhuma saída, o anúncio da mudança de Palhinha para o Fulham de Marco Silva está por horas e a enorme cobiça por Matheus Nunes pode terminar com a saída do “8” sportinguista a troco de dezenas de milhões de euros.

Embora Manuel Ugarte já tenha mostrado competência para se tornar num dos pilares da equipa e de o japonês Morita, ex-Santa Clara, ser um aposta segura para “6” ou para “8”, sem Palhinha e sem Matheus Nunes Amorim ficará com opções a menos numa das zonas nucleares de qualquer equipa.

Com Daniel Bragança a tardar em confirmar o potencial que tem e Dário Essugo ainda a precisar de mais rodagem ao mais alto nível, uma alternativa a Ugarte e um médio com perfil semelhante a Matheus Nunes podem tornar-se imprescindíveis.

Tendo o conforto de não necessitar de disputar eliminatórias europeias até ao início do campeonato, o Sporting comunicou ontem o plano de pré-época, que inclui, entre 10 e 20 de Julho, um estágio em Lagos, sendo que os “leões” vão defrontar no Algarve o Royale Union SG, o Villarreal e a AS Roma. A 24 de Julho, em Alvalade, o rival do Sporting no Troféu 5 Violinos será o Sevilha e, seis dias depois, será o Wolverhampton que jogará no estádio “leonino”.