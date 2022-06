Roger Schmidt: “Quero mostrar que fui uma boa escolha”

“Boa tarde, good afternoon.” Assim se apresentou Roger Schmidt na sala de imprensa do estádio da Luz para o primeiro “confronto” com os jornalistas portugueses na condição de treinador do Benfica. Ainda sem muito para dizer sobre o que a equipa precisa ou tem a mais, até porque ainda tem poucos dias de trabalho e não tem todos os jogadores à disposição, mas com objectivos bem definidos e com vontade de corresponder às expectativas de Rui Costa – o presidente dos “encarnados” estava na sala a ouvir as palavras do alemão e terá gostado de ouvir, ambição e trabalho para devolver os “encarnados” aos títulos.

“Haveria pressão mesmo que tivesse ganho nos últimos dois anos. O presidente e o director-desportivo acreditam em mim, que eu seja um bom treinador para o Benfica, e quero mostrar que fui uma boa escolha. Temos de ser uma equipa lutadora e vencedora”, prometeu o antigo técnico do PSV Eindhoven, que não sente estar a partir atrás dos rivais FC Porto e Sporting, os dois primeiros das duas últimas épocas: “É passado, todos começam do zero. São novos desafios, queremos melhorar, queremos um futebol diferente e maior estabilidade. Estamos focados em preparar a próxima época.”

Com três dias de trabalho com o plantel, Schmidt ainda não tem bem a noção do que tem, do que não tem e do que precisa. Sobre a contratação de Ricardo Horta, um processo ainda longe de estar concluído, o alemão apenas elogiou o avançado do Sp. Braga, mas não deu garantias. “É claro que o Ricardo Horta é bom jogador. Não sei se vem, mas seria uma melhoria na equipa”, assinalou Schmidt.

E quanto a Julian Weigl, o único jogador alemão do plantel benfiquista, é compatível com o sistema do treinador? Mais uma vez, o técnico não se comprometeu, nem com a permanência do ex-Borussia Dortmund, nem com a sua saída. “É um jogador experiente, mostrou na Alemanha que pode ser top. Quero saber mais, a decisão é dele. Do que vi, é bom jogador e boa pessoa.”