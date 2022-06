Segunda, na TV: sobreviver, contar cartas e revisitar dois monstros do teatro português

CINEMA

Cast Away - O Náufrago

AXN Movies, 21h10

Robert Zemeckis filmou – em duas partes, com o intervalo de um ano - uma história de sobrevivência vagamente baseada em eventos reais, que valeu o Óscar a Tom Hanks. O actor – irreconhecível depois de emagrecer vários quilos e deixar crescer a barba e o cabelo - encarna o Chuck Noland, ultracompetente engenheiro da FedEx que deixa para trás a mulher da sua vida e sofre um acidente de aviação em trabalho, vendo-se sozinho numa ilha do Pacífico onde terá de subsistir e lidar com a solidão.

The Card Counter: O Jogador

TVCine Top, 21h30

William Tell (Oscar Isaac) é um ex-militar com um grande talento para jogar cartas, uma obsessão que usa para manter o passado adormecido. Certo dia, é desafiado por uma enigmática mulher a competir no World Series of Poker. Mas quando conhece Cirk, um jovem atormentado que lhe propõe um plano de vingança, Tell terá de fazer o seu all-in. Com o amigo Martin Scorsese como produtor executivo, Paul Schrader – realizador de No Coração da Escuridão e lendário argumentista de Taxi Driver – escreve e realiza um filme seleccionado para competir no Festival de Veneza.

Em Liberdade!

RTP2, 23h15

Determinada a corrigir os erros do marido, Yvonne (Adèle Haenel), uma jovem inspectora de polícia, descobre que o marido, o falecido Capitão Santi (Vincent Elbaz), havia condenado um homem inocente para esconder os seus próprios crimes, e decide que tem de fazer alguma coisa para remediar a injustiça. Uma comédia policial do cineasta francês Pierre Salvadori, para rir em boa consciência.

À Prova de Morte

Fox Movies, 0h25

A parte realizada por Quentin Tarantino do projecto Grindhouse, co-assinado por Robert Rodriguez que realizou Planeta Terror – exibido em seguida, às 2h13. É uma homenagem aos filmes de série Z com tudo aquilo que os distingue: uma cópia riscada, saltos de imagem, falhas no som... E belas mulheres perseguidas por um duplo desfigurado que usa o seu próprio carro para matar.

SÉRIES

Evil

Fox, 22h15

A batalha entre a ciência e a religião na vida de Kristen Bouchard (Katja Herbers), uma psicóloga céptica que é contratada pela Igreja Católica para trabalhar em conjunto com o seminarista David Acosta (Mike Colter) e com o carpinteiro Ben Shakir (Aasif Mandvi). Juntos vão investigar supostos milagres, possessões demoníacas e outras ocorrências extraordinárias. São os dois primeiros episódios da série, em estreia na Fox.

Family Law

AXN White, 21h25

​Nesta comédia dramática familiar, que nos chega do Canadá, seguimos Abigail (Jewel Staite), uma advogada que se encontra em recuperação de uma fase de alcoolismo, “apoiada” por uma família muito imperfeita que trabalha (relutantemente) em conjunto, no escritório de advocacia do seu pai, em Vancouver. Em estreia absoluta, no AXN white.

DOCUMENTÁRIOS

Eunice e Ruy - Viagem ao Princípio

RTP1, 22h30

Protagonizado por Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho, este é um documentário singular e pessoal, filmado em palcos nobres de Portugal e na intimidade dos camarins e das casas dos próprios históricos actores, que contracenam consigo mesmos, literal e metaforicamente. Sobre cada um destes gigantes existem testemunhos individuais de gabarito, mas o mais aliciante é a oportunidade de os acompanhar numa última aventura. Troca-se aqui o biopic tradicional pelo cruzamento de histórias dos dois velhos companheiros, que embarcam numa narrativa final, um retorno ao início de tudo.

INFANTIL

Rainbow High

Panda Biggs, 19h30

Estreia no Panda Biggs a nova série série de animação, criada por Michael S. Anderson, em que as famosas bonecas ganham vida e mostram todo seu talento e glamour, como estudantes na escola de estilismo Rainbow High. Com as vozes de Tara Sands, Anairis Quiñones e Laura Stahl, este é o programa ideal para toda a juventude que não tem medo de mostrar as suas verdadeiras cores.