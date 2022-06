110 Histórias, 110 Objectos: Space Cobot

Neste 52.º episódio do podcast, conhecemos o Space Cobot . O podcast 110 Histórias, 110 Objectos , do Instituto Superior Técnico, é um dos parceiros da Rede PÚBLICO.

Foto Space CoBot Instituto Superior Técnico

Num futuro próximo, numa estação espacial (mais ou menos) não muito distante, uma espécie de drone com seis hélices e muitos sensores está preparado para voar em qualquer direcção e com qualquer atitude. Colabora com os humanos, se estiverem presentes, ou com os outros robôs que ocupam o mesmo espaço. Esta podia ser a descrição de um conto de ficção científica escrito nos anos 1990, mas trata-se na verdade de um projecto do IST, nascido em 2015, que tem aberto linhas de investigação na área dos robôs colaborativos e da inteligência artificial.

Foto

O Space Cobot ainda não foi ao Espaço, apesar do nome, mas tem sido testado em ambientes de laboratório que simulam a ausência de gravidade. Foi projectado para ajudar no processo de transporte de cargas numa estação espacial. “A ideia nasceu com a colaboração que fizemos já aqui no Instituto de Sistemas e Robótica (ISR Lisboa) na construção de robôs que colaboravam com outras pessoas. Estendemos a ideia ao domínio da estação espacial”, explica Rodrigo Ventura, professor no departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do IST e investigador no ISR Lisboa. O Space Cobot foi desenhado não tanto para transportar carga mas para colaborar nesse processo. “O nosso foco está na autonomia, no controlo, nas decisões, na inteligência artificial, não ao nível da hélice”, explica.

Nasceu a partir de uma “chamada” da Agência Espacial Europeia (ESA), que desafiava equipas universitárias a construírem projectos para serem testados a bordo de um Airbus A300, que consegue atingir até 20 segundos de gravidade zero. Rodrigo Ventura, que trabalhava na área de busca e salvamento, mas ainda não na área do Espaço, recebeu o email e na sala ao lado estava Pedro Roque, antigo aluno do IST e antigo bolseiro no ISR Lisboa. E assim começava a nascer a ideia, em 2015, para o robô, que veio a ser desenhado com a ajuda da equipa do FST.

Ao mesmo tempo apareciam as primeiras linhas do primeiro artigo científico do projecto, apresentado em 2016, na Coreia do Sul, na maior conferência da área da robótica, a IROS (International Conference on Intelligent Robots and Systems). Desse contacto com a comunidade científica, surgiram várias parcerias científicas.

Para descrever este novo robô colaborativo, com cerca de 50 centímetros de diâmetro e 40 centímetros de altura, recorremos às palavras de Pedro Roque: “Imagine um drone, mas com seis hélices, em vez que apontarem na vertical, são anguladas, porque temos que compensar a gravidade. É constituído por um cilindro no centro e depois as hélices estão enquadradas num cilindro mais achatado (mais pequeno e mais largo) que protege cada hélice individualmente”.

“Foi um dispositivo que abriu uma linha de investigação nova no IST/ISR Lisboa e que abriu imensas possibilidades”, aponta Rodrigo Ventura. O Space Cobot abriu caminhos de investigação, por exemplo, para visitas e colaborações com a NASA, para participar em missões analógicas a Marte, para ganhar conhecimento para fazer um outro robô para impressão 3D, e à investigação com rovers (veículos de exploração espacial) com teleoperação.

E já inscreveu também o nome no futuro do ensino no IST, estando associado às várias teses de mestrado na área da robótica. Deu ainda origem a uma cadeira em Ciências e Tecnologias do Espaço para os alunos do Técnico. E toda a actividade científica que gerou e a comunidade que envolveu muito contribuíram para que o IST viesse a ser escolhido pela Agência Espacial Europeia como entidade portuguesa que vai acolher o Space Studies Program da International Space University, um programa de topo a nível mundial na área do Espaço para alunos graduados e profissionais, a realizar-se de 27 de Junho a 26 de Agosto, em Oeiras.

O Space Cobot não chegou a ser seleccionado para ser testado na gravidade zero do projecto do Airbus da ESA, por questões administrativas, mas a esperança de ir para o Espaço continua intacta para Rodrigo Ventura. “O desenvolvimento de algo que vá para o espaço é um processo longo. Enquanto isso não acontece…”

O podcast 110 Histórias, 110 Objectos é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. É um programa do Instituto Superior Técnico com realização de Marco António (366 ideias) e colaboração da equipa do IST composta por Filipa Soares, Sílvio Mendes, Débora Rodrigues, Patrícia Guerreiro, Leandro Contreras, Pedro Garvão Pereira e Joana Lobo Antunes.

