Tuvalu desiste da Conferência dos Oceanos após bloqueio chinês

O ministro das Relações Exteriores de Tuvalu desistiu de participar na abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, em Lisboa, esta segunda-feira, após a China ter bloqueado a participação de três taiwaneses incluídos na lista de delegados da pequena nação insular do Pacífico. A informação, segundo a Reuters, foi avançada pela Radio Nova Zelândia.

Taiwan não é membro das Nações Unidas, logo os cidadãos nacionais não podem participar nos eventos da organização internacional como representantes daquele país. A China reivindica Taiwan como parte do seu território.

O ministro das Relações Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, bateu com a porta após a China ter contestado o credenciamento de três delegados taiwaneses. A pequena nação insular do Pacífico com 12.000 habitantes tem laços diplomáticos com Taiwan desde 1979. Tuvalu é um dos 14 Estados no planeta que continuam a ter relações diplomáticas com Taiwan - mas não com a China. Taiwan é largamente excluído das organizações internacionais que têm a China como membro.

Kofe atraiu a atenção do mundo em 2021 quando, em 2021, quando discursou remotamente numa conferência sobre o clima com os pés literalmente no mar, com o objectivo de transmitir a mensagem de que Tuvalu estava literalmente a ser engolida pelas águas. Cerca de 40% do distrito da capital está já submerso pelas águas salgadas, e a previsão é a de que o pequeno país fique completamente submerso até o final do século.