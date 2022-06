Boris Johnson quer ficar no poder até à década de 2030

“Estou a pensar muito no terceiro mandato e no que poderá acontecer nessa altura”, disse o primeiro-ministro britânico aos jornalistas. Deputados conservadores querem novo voto de desconfiança.

O primeiro-ministro britânico quer manter-se no poder pelo menos até aos anos 2030. Em declarações em Kigali, no Ruanda, onde participou na reunião da Commonwealth, Boris Johnson voltou, segundo a Reuters, a desafiar as vozes que, mesmo dentro do seu partido, se multiplicam a pedir a sua demissão.

Não é uma ambição pequena, não só pela crise actual no Partido Conservador, mas também porque se conseguisse ganhar as duas próximas eleições tornar-se-ia no líder britânico com mais tempo seguido no cargo em 200 anos.

No princípio do mês, Johnson sobreviveu a uma moção de desconfiança dos seus próprios deputados em que 41% deles votaram contra ele. O líder conservador sente-se mais seguro porque as regras impedem outra moção do género no espaço de um ano, mas há quem apele à mudança dessa disposição, como o antigo líder Michael Howard.

Actualmente alvo de um inquérito parlamentar por suspeita de ter induzido em erro os deputados, numa semana em que os tories perderam duas eleições intercalares desencadeadas para substituir dois deputados conservadores que se demitiram - e que levou o co-presidente do partido, Oliver Dowden, a apresentar a sua demissão, porque “alguém tem de assumir a responsabilidade” - o primeiro-ministro continua a desafiar as críticas e a multiplicação de pedidos de demissão.

Quando os jornalistas lhe perguntaram se seria o líder dos conservadores nas próximas eleições, Boris Johnson respondeu: “Se irei ganhar? Sim.”

“Estou a pensar muito no terceiro mandato e no que poderá acontecer nessa altura. Mas irei revelá-lo quando for a altura”, acrescentou, citado pelo diário Metro britânico.

O gabinete de Johnson já afirmou que o primeiro-ministro estava a brincar, mas o deputado conservador Andrew Bridgen, que está a tentar organizar uma nova moção de desconfiança, reagiu com ironia.

“Quando ouvi que ele tinha planos para ficar até 2030, pensei que ele estivesse a falar de um relógio de 24 horas”, disse Bridgen, citado pelo Metro. “Tenho o maior prazer que ele fique até às 20h30. Até pode ficar até às nove horas, se quiser – desde que saia antes de o Parlamento fechar para as férias de Verão.”

Este domingo, já na cimeira do G7 na Alemanha, questionado sobre se não é “delirante” estar a falar num terceiro mandato no cargo quando pode nem sequer conseguir chegar ao fim deste, Johnson desviou o assunto, sublinhando que o seu Governo estava concentrado “em continuar a servir o povo deste país”.