Tracey Emin e a mãe de todos nós

Ingvild B. Myklebust, Agency of culture affairs, cidade de Oslo

A escultura The Mother foi colocada em Oslo, em frente ao Museu Munch, rodeada de flores silvestres. É uma obra de Tracey Emin, a artista britânica que está de volta depois do cancro.

Ver uma gigantesca estátua de bronze, com 9 metros de altura e mais de 18 toneladas, a ser içada na área portuária de Oslo, na Noruega, pendurada num guindaste que se move lentamente, balançando, até ser colocada no jardim no cais em frente ao novo Museu Munch, em Bjørvika, é uma experiência inesquecível.