Os Duran Duran estão bem vivos, Arooj Aftab é uma miragem

O segundo fim-de-semana do Rock in Rio arrancou com uma noite especialmente voltada para os anos 80. Duran Duran e A-ha eram os cabeças de cartaz, mas foram os primeiros a saber tratar o passado como celebração. Arooj Aftab e Omar Souleyman levaram sonoridades menos óbvias até ao festival.

Num momento em que, impulsionada pela importância dramatúrgica da sua utilização na série Stranger Things, Kate Bush lidera a tabela de singles em Inglaterra e não anda longe disso nos Estados Unidos (feitos inéditos para a cantora) com Running up that hill (a deal with God), descoberta por um novo público que nem nascido era quando gravou o tema, a noite dedicada aos anos 80 no palco principal do Rock in Rio despertava a curiosidade de perceber o quanto se revelaria mero exercício de nostalgia e quanto havia ainda de pulsão criativa a bombear nos grandes protagonistas da noite. E houve respostas de todo o tipo.