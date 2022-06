Armindo Cardoso: fotografar as pessoas, mesmo quando elas não estão lá

Quer seja a fotografar um plenário em pleno PREC (Processo Revolucionário em Curso), quer seja o Arsenal do Alfeite ou um povoado agrícola no Chile, em tempos de mudança, o foco de Armindo Cardoso é sempre o mesmo — as pessoas. Mesmo quando elas não estão lá, como no caso dos escritórios abandonados das fábricas da Margem Sul, com folhas espalhadas pelo chão e cadeiras vazias.