Lilian Thuram: “O racismo é um conceito cultural e uma ideologia política ao serviço de uma ideologia económica”

Foi a partir das suas experiências pessoais que Lilian Thuram decidiu investigar sobre os preconceitos que se manifestam no quotidiano e criam divisões entre as pessoas. O escritor diz que, tal como o sexismo, o racismo classifica os indivíduos de acordo com a cor da pele e encaixa-os em determinadas identidades. O que significa ser branco ou negro? Existe uma maneira branca de pensar, da mesma forma que existe um pensamento negro? E se sim, de onde é que surgiu? São estas as questões que o antigo futebolista aborda no livro “Pensamento Branco” publicado em 2020 e editado em Março deste ano em Portugal pelas Edições Tinta da China.