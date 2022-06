Suspeitos da morte de criança de três anos ficam em prisão preventiva

Os três suspeitos do homicídio de Jéssica Biscaia, a menina de três anos que morreu em Setúbal na sequência de maus tratos, ficaram em prisão preventiva. As medidas de coacção foram comunicadas este sábado à tarde aos jornalistas pelo juiz presidente da Comarca de Setúbal, António Fialho.

Sobre a mulher que se dedicava a vender serviços de bruxaria, o seu marido e uma filha do casal recaem também suspeitas de sequestro da criança, que terão retido em sua casa durante cinco dias, e de tentativa de extorsão da sua mãe.

Segundo fonte da investigação, a mãe da menina terá pago a esta mulher um valor combinado para que lhe prestasse serviços de bruxaria, destinados a melhorar o relacionamento com o companheiro. Porém, após um primeiro pagamento, Ana Cristina (conhecida como Tita) terá tentado convencê-la de que o trabalho só ficaria bem feito com mais sessões e com novo pagamento. E assim a terá persuadido a ir a sua casa no passado dia 15 de Junho, para falarem do assunto. Ter-lhe-á dito que levasse consigo Jéssica, porque tinha uma neta também com três anos e assim podiam brincar juntas um bocado. Também lhe pediu roupa para a neta.

Nesse dia abriu a porta de casa a mãe e filha. Mas, enquanto a criança entrava, barrou alegadamente a passagem à progenitora, que deixou à porta: se não lhe entregasse várias centenas de euros não voltava a ver a filha tão cedo. “Se fores à polícia a tua filha é que vai pagar”, ter-lhe-á dito.

Os juros da suposta dívida iam aumentando à medida que passavam os dias. A mãe foi-se embora para casa e não terá contado nada a ninguém, nem ao companheiro, atemorizada com o que podia suceder a Jéssica, contou fonte da Polícia Judiciária, com base nas declarações da progenitora. Durante os telefonemas que ia recebendo da sequestradora a pressioná-la para arranjar o dinheiro ouvia gritos infantis em ruído de fundo. Seriam da filha ou da outra criança? Não conseguia perceber. Porém, já a menina estava em cativeiro há quatro dias quando a mãe foi vista num espectáculo itinerante que a TVI fez em Setúbal no domingo.

Nunca pagou o valor que lhe exigiam, um pouco menos de mil euros. Ao quinto dia novo telefonema, queriam devolver-lhe a filha, mas num encontro na rua. Jéssica tinha sido vestida de forma a encobrir os maus tratos, e também lhe tinham posto uns óculos para disfarçar as lesões no nariz. Disseram-lhe que a filha dormia – quando, na realidade, estava desfalecida. E que tinha caído de uma cadeira. Mas se se atrevesse a ir com ela ao hospital ou à polícia matavam-na, a ela e ao resto da família, contou.

O que se passou a seguir é conhecido. A mãe levou Jéssica para casa e acabou por se aperceber de que havia algo errado no suposto sono. Chamou o INEM, mas era demasiado tarde para a salvar. Com Helena Pereira