Mar, uma aposta eternamente adiada

Com a aproximação da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que este ano decorre em Portugal, o mar voltou à agenda mediática. O sector já foi secretaria de Estado, ministério autónomo ou integrado noutros ministérios, como actualmente ou durante o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território de Assunção Cristas, mas independentemente da orgânica adoptada, apesar de existir, governo atrás de governo, um consenso entre os decisores políticos sobre a importância do sector, os apelos para se apostar (finalmente) no mar não cessam.