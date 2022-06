Monkeypox: antes contaminado do que discriminado

É evidente que homofóbicos e imbecis existem. Mas desde quando é que passámos a escrever e a falar para eles? Desinformação combate-se com informação. Não se combate com omissão e autocensura. O “S” em DGS é de Saúde, não é de Semântica.

Recordemos os factos. No dia 18 de Maio, o presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, Vítor Duque, deu uma entrevista ao site da CNN Portugal a explicar que a varíola-dos-macacos se estava a transmitir “através de contactos íntimos, neste momento entre homens”, e que podia “ser o início de uma epidemia entre os homossexuais”, capaz de alastrar “a toda a população”. A expressão “epidemia entre os homossexuais” deu origem a uma série de reacções sem pés nem cabeça, com as associações LGBT, alguns partidos, a comunidade woke e o Polígrafo a saltarem logo para os seus cavalos, e a carregaram contra a discriminação.