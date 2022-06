Brasil: moção democrática de desconfiança?

“O sistema presidencial tem dado maus resultados e ainda dará péssimos.” A profecia (1896) do grande Gaspar Silveira Martins é de absoluta atualidade. Aliás, há, no ar do mundo ocidental, um certo desencanto com a política, trazendo nuvens de preocupação sobre o futuro da democracia. Objetivamente, as instituições democráticas não mais conseguem atender aos justos anseios de uma cidadania ativa e pulsante que, antes de solenidades e expressões rebuscadas, quer – e exige – melhores e efetivas entregas políticas.