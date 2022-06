Borrell anuncia o reatar das negociações sobre o programa nuclear iraniano

O alto responsável pela diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, anunciou este sábado o reatar das negociações entre o Irão e os Estados Unidos “para os próximos dias” sob os auspícios da sua equipa de negociação, de modo “a resolver os últimos assuntos pendentes” que impedem a reactivação do acordo nuclear iraniano.

“As nossas relações bilaterais têm um enorme potencial, mas sem um acordo que funcione, não podemos desenvolver plenamente a nossa relação”, afirmou Borrell nas conclusões do seu encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian.

“Desde a pausa nas conversações em Viena, passaram três meses. Precisamos de romper a dinâmica actual de escalada e acelerar o nosso trabalho. Temos que fechar o acordo agora”, acrescentou o diplomata.

O ministro iraniano, por seu lado, também se mostrou esperançado que as conversações para a reactivação do acordo sejam reiniciadas “rapidamente”, depois do encontro “positivo” deste sábado em Teerão com o Alto Representante para a Política Externa da UE, que está de visita ao Irão.

“Estamos prontos para reactivar as conversações nos próximos dias e trazer benefícios económicos”, acrescentou Amir-Abdollahian, citado pela agência de notícias iraniana IRNA.

O ministro fez questão de destacar o bom ambiente que “as longas, mas positivas conversações mantidas este sábado” trouxeram, tendo o Governo iraniano estabelecido como uma das “prioridades do país” o aprofundar das relações com a UE.

Desde que os EUA abandonaram em 2018 o acordo internacional assinado com o Irão em 2015, impondo novas sanções ao país, que Teerão tem vindo paulatinamente a retirar-se dos compromissos assumidos, mas garante que esses passos podem ser revertidos assim que Washington levante as sanções e regresse ao acordo.

“O Irão está sempre disposto a negociar”, acrescentou o ministro iraniano, acusando os EUA de serem o verdadeiro obstáculo ao acordo. “Esperamos que a parte norte-americana cumpra desta vez as suas obrigações de maneira realista para se chegar a um acordo”.

No princípio de Junho, as autoridades iranianas anunciaram que haviam começado a injectar gás nas novas centrifugadoras instaladas, de acordo com o seu programa nuclear, um dia depois de ter retirado as 27 câmaras de segurança instaladas, o que motivou críticas do director da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi.

Borrell mostrou-se satisfeito por poder “quebrar um impasse”. “Depois da minha visita, começarão as conversações de Viena e a minha equipa estará lá. É importante que toda a gente chegue a acordo, porque estamos a viver num mundo diferente desde Fevereiro”, referiu o chefe da diplomacia da UE em referência à invasão russa da Ucrânia.