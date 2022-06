Do Jardim Botânico à Quinta das Lágrimas, um percurso que merece ser, acima de tudo, sentido

Impõe-se a nota prévia: este percurso não é para somar quilómetros, contabilizar subidas e descidas no currículo das caminhadas. Este percurso é para ser feito com calma, a olhar o património, a sentir o poder da natureza e a reconhecer a importância que a água tem nas nossas vidas. Do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra à Quinta das Lágrimas, contam-se três quilómetros de caminhada, com direito a descobrir mais uns quantos pontos de interesse da cidade: o Museu da Água, o rio Mondego, o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. O recentemente inaugurado Percurso Pela Água está ao alcance de todos, pronto para desvendar uma boa dose de história e também de biodiversidade. Acima de tudo, está preparado para nos ajudar a sentir Coimbra de outra forma.