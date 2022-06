Urgências de Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo fecham esta tarde e só abrem amanhã

As grávidas devem dirigir-se e “serão encaminhadas para outras unidades da rede da cidade de Lisboa”, informa a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

As urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo vão estar encerradas a partir das 14h desta sexta-feira e até às 8h00 de amanhã, sábado.

As grávidas devem dirigir-se e “serão encaminhadas para outras unidades da rede da cidade de Lisboa”, informa a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), em comunicado.

Segundo a ARSLVT, os restantes serviços de Ginecologia/Obstetrícia da Região estão a funcionar dentro da normalidade.

O fecho de urgências de Ginecologia e Obstetrícia tem acontecido em vários hospitais públicos do país nas últimas semanas, por falta de médicos para assegurar o funcionamento dos serviços.

O problema foi especialmente visível durante o fim-de-semana prolongado do 10 de Junho e motivou a criação de uma comissão de acompanhamento de resposta em urgência de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos, anunciada pela ministra da Saúde, Marta Temido, e que tem como primeira prioridade arranjar soluções para o Verão e depois fazer frente aos problemas estruturais que afectam o sector.

O presidente da comissão, Diogo Ayres de Campos, director do serviço de obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e presidente da Associação Europeia de Medicina Perinatal, considera que deve existir uma maior coordenação entre hospitais quando um bloco de partos ou uma urgência encerra para que não aconteça em simultâneo e de forma desorganizada, como sucedeu no início do mês.