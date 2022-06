Provas finais do 9.º ano foram feitas por mais de 90% dos alunos

Mais de 90% dos alunos do 9.º ano realizaram as provas finais de Matemática e Português, apesar destas não contarem para a nota final e estarem já de férias. O registo de presenças destas provas, realizadas a 21 e 23 de Junho, foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Educação (ME).

Em comunicado, o ME salienta que a retoma destas provas, após dois anos de interrupção devido à pandemia, assume “particular relevo no contexto do Plano de Recuperação de Aprendizagens [lançado neste ano lectivo], uma vez que a sua aplicação nacional, com níveis muito elevados de participação, vai permitir a geração de informação para cada uma das escolas, e também para o sistema”.

Para o ministério, “fica assim garantindo o direito das escolas, dos alunos e famílias de reporte da aferição das aprendizagens, assegurando-se também desta forma o acompanhamento necessário de cada aluno no seu percurso escolar futuro”.

O ME frisa ainda que os “resultados alcançados são fruto da forma empenhada como as escolas e os seus profissionais, e também os encarregados de educação, responderam a mais esta etapa do presente ano lectivo, melhor preparando o futuro dos seus projectos educativos, com os alunos, no centro da intervenção”.

A prova de Matemática foi realizada por 91.180 alunos dos 98.217 que estavam inscritos, sendo assim a taxa de presenças de 92,8%. A prova de Português foi um pouco menos participada: fizeram-na 89.221 alunos dos 97.237 inscritos, sendo a taxa de presenças de 91,8%.

Já as provas de Português Língua Não Materna (PLNM), destinadas a alunos imigrantes, foram realizadas por cerca de 1100 estudantes, tendo faltado 248 dos que estavam inscritos.