Marta Temido quer comprar uma guerra?

Não é verdade que um ministro da Saúde num governo com maioria absoluta tenha mais força do que qualquer outro. Veja-se o caso de António Correia de Campos (2005-08), que foi ministro do primeiro governo de José Sócrates. Tentou levar a cabo uma reorganização das urgências e acabou ele próprio remodelado. Conclusão da história, nas suas próprias palavras, numa recente entrevista ao jornal i: “A melhor forma de sobreviver na Saúde é a pior receita para ser bom ministro”.